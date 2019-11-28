Пуликовский стал вице-губернатором Кубани. Это его пятая должность с марта
Заместителем главы Кубани по внутренней политике 28 ноября стал Сергей Пуликовский
Распоряжение о назначении подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Бывший руководитель департамента внутренней политики Кубани Сергей Пуликовский будет курировать внутреннюю политику региона, сообщили в пресс-службе администрации края.
Напомним, Пуликовский за последние девять месяцев сменил несколько мест работы. В марте 2019 года он покинул должность военного комиссара Краснодарского края, которую занимал с 2016 года. В июле чиновник стал министром ГО и ЧС Кубани. В августе Пуликовского назначили вице-мэром Краснодара, а в сентябре — руководителем департамента внутренней политики Кубани.
Кто такой Сергей Пуликовский
Пуликовский родился 26 июля 1975 года в городе Лепель Республики Беларусь. Его отец — российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский.
Пуликовский-младший окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, прошел повышение квалификации в Военной академии имени Фрунзе и Российской академии государственной службы при президенте РФ.
В 2003 году его назначили военным комиссаром Карасунского округа Краснодара. В 2005-м Пуликовского избрали депутатом гордумы по Старокубанскому округу. В разные годы он возглавлял комитет по связям с общественными организациями, СМИ, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих. В 2014 году его назначили на должность зампреда правительства Пензенской области, на которой он пробыл до августа 2016 года.
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