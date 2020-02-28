В годовщину смерти Немцова Путин наградил медалью сенатора Геремеева. Водитель его племянника считается организатором убийства политика

Президент России Владимир Путин 27 февраля наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» сенатора Сулеймана Геремеева, чье имя фигурирует в нескольких уголовных делах

На официальном портале правовой информации 27 февраля был опубликован указ о награждении представителя от Чечни в Совете Федерации Сулеймана Геремеева.

Путин наградил сенатора медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», сообщила «Медиазона». Издание отмечает, что за последние пять лет Геремеев не внес на рассмотрение ни одного законопроекта.

Отметим, что президент подписал указ о награждении Геремеева в годовщину смерти оппозиционного политика Бориса Немцова, который был убит в ночь с 27 на 28 марта 2015 года. По версии следствия, заказчиком убийства является уроженец Чечни Руслан Мухудинов. Он работал водителем у бывшего майора батальона «Север» Руслана Геремеева, который приходится сенатору племянником.

Следователь Следственного комитета России пытался допросить Геремеева в его родовом селе в Чечне, однако ему не открыли дверь, писал «Коммерсантъ». Обвинение Геремееву так и не было предъявлено. Сам Мухудинов уже пять лет находится в розыске.