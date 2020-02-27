Правительство РФ рассмотрит индивидуальную программу развития Адыгеи, на которую собирается выделить 5 млрд рублей

Куратор Адыгеи и остальных отстающих регионов РФ должны будут до 10 марта представить в правительство программы опережающего социально-экономического роста

В июне 2019 года в правительстве России выбрали десять регионов со слабой экономикой, в число которых попала Адыгея. Каждому из этих регионов назначили кураторов из числа федеральных чиновников, республикедостался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его команда подготовила проект индивидуальной программы развития Адыгеи до 2024 года и в ноябре направила его на утверждение в правительство.

27 февраля на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил что к 10 марта все кураторы должны доработать и представить программы развития своих регионов.

В министерстве экономического развития и торговли Адыгеи уточнили, что программа предусматривает мероприятия по семи ключевым направлениям социально-экономического развития. Выделяемые на ее реализацию деньги планируется направить на создание инфраструктуры, развития промышленности, туризма, жилищного строительства, а также развитие городской и социальной инфраструктуры.

«Основной упор сделан на развитие энергетической инфраструктуры. Это позволит создать условия для техприсоединения объектов социальной сферы, жилищного строительства, придаст импульс реализации инвестиционных проектов, а также развитию туристической сферы региона», — уточнили в министерстве экономического развития и торговли.

По данным ведомства, объем финансирования основных мероприятий проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи на период до 2024 года из федеральной казны составляет 5 млрд рублей.

«В случае успешного выполнения этими регионами соответствующих мероприятий, которые предусмотрены программами, будем дополнительно рассматривать возможности выделения такой же суммы — 5 млрд рублей», — сообщил Михаил Мишустин.