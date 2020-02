«Не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин». На осетинском ТВ вырезали из эфира чемпионку мира по армрестлингу

View this post on Instagram

Друзья. Я хочу рассказать о причинах ухода с телеканала Осетия - Ирыстон. Так как считаю, это должно быть известно. В 20х числах декабря мы записывали что-то типа новогоднего огонька с различными рубриками. Естественно, я отвечала за спорт. У меня получилась замечательная живая беседа с бойцом Тимуром Айляровым и легендой мирового армрестлинга Ириной Макеевой. В итоге в эфир вышла беседа, в который участвует лишь Тимур. А Ирину нам сказали вырезать по максимуму. Вырезать. Убрать Из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропогандируем мужские виды спорта среди женщин. На мой вопрос и негодование, что некорректно вырезать из эфира человека, кто для нашей республики сделал больше, чем я и, наверное, большинство людей с тв, мне ответили: "изначально некорректно звать людей, которых потом вырежут". Ну а дальше... Дальше этот запрет распространился на весь Спортивный эфир. Мне запретили приглашать в эфир, делать сюжеты, или уделять слишком большое внимание новостям о мужских видах спорта где преуспели женщины. " Зови гимнасток! Ну или балет". Такая политика канала, которую требует хозяин канала или хозяйка. Видимо, девушки в купальниках (ничего не имею против гимнасток, просто стараюсь найти суть) больше подходят для эфира на нац тв чем 21кратная чемпионка мира по армрестлингу Ира Макеева , чем чемпионка Европы по борьбе Амина Танделова, чем чемпионка мира по боксу Фатима Дудиева, чем чемпионка Европы по боксу Орнелла Хетеева, чем чемпионки России по каратэ и тхэквондо Алана Кочиева и Анисия Челохсаева, чем крутая чемпионка мира по параармрестлингу Алина Малдзигова, чем наши футболистки Дигурова и Туриева.. . И я могу продолжать эти имена. Только ответьте на вопрос кто решает какие виды спорта женские, а какие мужские? Кто? Кто имеет право ущемлять мои права как представителя СМИ и общечеловеческие права спортсменов, которые представляют цвета нашей республики. Это вразрез идет с моими принципами и подстраиваться под цензуру я не была готова.Несмотря на присланных парламентеров и разные обещания "шоколада" , возвращаться я не намерена. Переступать через себя не могу, не хочу и не буду- В каруселе опечатка. АЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ. Сорри ПС. У меня 20пар кроссовок.