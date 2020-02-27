«Не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин». На осетинском ТВ вырезали из эфира чемпионку мира по армрестлингу

Журналистка Кристина Кокаева 26 февраля рассказала, что на северооосетинском телеканале запретили показывать женщин, преуспевших в «мужских» видах спорта

Кокаева рассказала в своем инстаграме, что перед Новым годом на телеканале записывали «что-то типа новогоднего огонька с различными рубриками». Журналистка записала интервью с чемпионом мира по кикбоксингу Тимуром Айляровым и чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. Однако в эфир выпустили только запись с Айляровым.

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«Ирину нам сказали вырезать по максимуму. Вырезать. Убрать из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин», — написала Кокаева. По ее словам, этот запрет распространился на весь спортивный эфир.

«Мне запретили приглашать в эфир, делать сюжеты или уделять слишком большое внимание новостям о мужских видах спорта, где преуспели женщины. "Зови гимнасток! Ну, или балет". Такая политика канала», — призналась журналистка. Кокаева написала, что эта позиция идет в разрез с ее принципами, поэтому она уволилась.

Руководство национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» ситуацию пока не прокомментировало, сообщил телеканал «360».