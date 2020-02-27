«Не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин». На осетинском ТВ вырезали из эфира чемпионку мира по армрестлингу

Северная Осетия, Вся Россия

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Журналистка Кристина Кокаева 26 февраля рассказала, что на северооосетинском телеканале запретили показывать женщин, преуспевших в «мужских» видах спорта

Кокаева рассказала в своем инстаграме, что перед Новым годом на телеканале записывали «что-то типа новогоднего огонька с различными рубриками». Журналистка записала интервью с чемпионом мира по кикбоксингу Тимуром Айляровым и чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. Однако в эфир выпустили только запись с Айляровым.

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«Ирину нам сказали вырезать по максимуму. Вырезать. Убрать из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин», — написала Кокаева.

По ее словам, этот запрет распространился на весь спортивный эфир.

«Мне запретили приглашать в эфир, делать сюжеты или уделять слишком большое внимание новостям о мужских видах спорта, где преуспели женщины. "Зови гимнасток! Ну, или балет". Такая политика канала», — призналась журналистка.

Кокаева написала, что эта позиция идет в разрез с ее принципами, поэтому она уволилась.

Руководство национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» ситуацию пока не прокомментировало, сообщил телеканал «360».

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Друзья. Я хочу рассказать о причинах ухода с телеканала Осетия - Ирыстон. Так как считаю, это должно быть известно. В 20х числах декабря мы записывали что-то типа новогоднего огонька с различными рубриками. Естественно, я отвечала за спорт. У меня получилась замечательная живая беседа с бойцом Тимуром Айляровым и легендой мирового армрестлинга Ириной Макеевой. В итоге в эфир вышла беседа, в который участвует лишь Тимур. А Ирину нам сказали вырезать по максимуму. Вырезать. Убрать Из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропогандируем мужские виды спорта среди женщин. На мой вопрос и негодование, что некорректно вырезать из эфира человека, кто для нашей республики сделал больше, чем я и, наверное, большинство людей с тв, мне ответили: "изначально некорректно звать людей, которых потом вырежут". Ну а дальше... Дальше этот запрет распространился на весь Спортивный эфир. Мне запретили приглашать в эфир, делать сюжеты, или уделять слишком большое внимание новостям о  мужских видах спорта где преуспели женщины. " Зови гимнасток! Ну или балет". Такая политика канала, которую требует хозяин канала или хозяйка. Видимо, девушки в купальниках (ничего не имею против гимнасток, просто стараюсь найти суть) больше подходят для эфира на нац тв чем 21кратная чемпионка мира по армрестлингу Ира Макеева , чем чемпионка Европы по борьбе Амина Танделова, чем чемпионка мира по боксу Фатима Дудиева, чем чемпионка Европы по боксу Орнелла Хетеева, чем чемпионки России по каратэ и тхэквондо  Алана Кочиева и Анисия Челохсаева, чем крутая чемпионка мира по параармрестлингу Алина Малдзигова, чем наши футболистки Дигурова и Туриева.. . И я могу продолжать эти имена. Только ответьте на вопрос кто решает какие виды спорта женские, а какие мужские? Кто? Кто имеет право ущемлять мои права как представителя СМИ и общечеловеческие права спортсменов, которые представляют цвета нашей республики. Это вразрез идет с моими принципами и подстраиваться под цензуру я не была готова.Несмотря на присланных парламентеров и разные обещания "шоколада" , возвращаться я не намерена. Переступать через себя не могу, не хочу и не буду- В каруселе опечатка. АЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ. Сорри ПС. У меня 20пар кроссовок.

A post shared by Kristinka Kokaeva (@smilikokaeva) on

гендер Телевидение Феминизм

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