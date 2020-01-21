Женщинам запретили посещать бассейн «Анжи Арены» в Дагестане

О том, что посещать бассейн в спортивно-развлекательном комплексе «Анжи Арена» в Каспийске смогут только мужчины, написала 19 января «Афиша Daily» . В издании пояснили, что сообщение о закрытии бассейна для женщин появилось в официальном инстаграме бассейна, который во время написания новости сделали закрытым, но «Афиша» сделала скриншот новости.

Информацию о том, что бассейн с 20 января недоступен для женщин, журналисту портала Юга.ру подтвердил сотрудник комплекса по контактному телефону, который указан на сайте «Анжи Арены». Он пояснил, что теперь бассейн смогут посещать только мужчины и девочки до 14 лет, и добавил, что такое решение приняло руководство. Кто именно распорядился закрыть бассейн для женщин и по какой причине — неизвестно.

Администрация бассейна утверждает, что у женщин, которые ранее посещали спа-центр «Анжи Арены», нет претензий, так как доступ закрыли не сразу. По словам сотрудницы центра, они сначала перестали продавать женщинам абонементы, а затем закрыли для них доступ совсем, когда истекли последние действовавшие пропуска, cообщили «Открытые медиа». Кроме того, в издании предположили, что хозяйкой спорткомплекса может быть дочь мэра Дербента Асият Абакарова.