Женщинам запретили посещать бассейн «Анжи Арены» в Дагестане
В Дагестане 20 января женщинам закрыли вход в бассейн «Анжи Арены»
О том, что посещать бассейн в спортивно-развлекательном комплексе «Анжи Арена» в Каспийске смогут только мужчины, написала 19 января «Афиша Daily». В издании пояснили, что сообщение о закрытии бассейна для женщин появилось в официальном инстаграме бассейна, который во время написания новости сделали закрытым, но «Афиша» сделала скриншот новости.
Информацию о том, что бассейн с 20 января недоступен для женщин, журналисту портала Юга.ру подтвердил сотрудник комплекса по контактному телефону, который указан на сайте «Анжи Арены». Он пояснил, что теперь бассейн смогут посещать только мужчины и девочки до 14 лет, и добавил, что такое решение приняло руководство. Кто именно распорядился закрыть бассейн для женщин и по какой причине — неизвестно.
Администрация бассейна утверждает, что у женщин, которые ранее посещали спа-центр «Анжи Арены», нет претензий, так как доступ закрыли не сразу. По словам сотрудницы центра, они сначала перестали продавать женщинам абонементы, а затем закрыли для них доступ совсем, когда истекли последние действовавшие пропуска, cообщили «Открытые медиа». Кроме того, в издании предположили, что хозяйкой спорткомплекса может быть дочь мэра Дербента Асият Абакарова.
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Первоначально на месте «Анжи Арены» был домашний стадион ФК «Анжи» — «Хазар», который построили в 2003 году. В 2013-м он был полностью реконструирован и переименован в «Анжи Арену». Стадион стал спорткомплексом, на территории которого есть аквапарк, фитнес-зал, бильярдный клуб, батутный центр и другие места для развлечений.
Раньше на главном поле «Анжи Арены» играл «Анжи» в рамках чемпионата России, после перехода в ПФЛ желто-зеленые стали проводить домашние матчи на запасных полях стадиона. Бассейн длиной 50 метров в спа-центре «Анжи Арены» — самый большой на Северном Кавказе, говорится на сайте спорткомплекса.
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