В «Анжи-Арене» объяснили запрет посещать крупнейший на Кавказе бассейн женщинам. И предложили им 12-метровую альтернативу

В январе стало известно, что в открывшийся летом самый большой на Северном Кавказе 50-метровый бассейн «Арена» в Каспийске перестали пускать женщин.

Информацию о том, что бассейн с 20 января недоступен для женщин, журналисту портала Юга.ру подтвердил сотрудник комплекса. Он пояснил, что теперь бассейн смогут посещать только мужчины и дети, в том числе девочки до 14 лет, и добавил, что такое решение приняло руководство.

Вечером 21 января ситуацию официально прокомментировали в «Анжи Арене». Представитель спорткомплекса заявил, что в спорткомплексе функционируют два бассейна, и если большой доступен только для мужчин, то во второй могут ходить и женщины.

«Запрета посещения бассейна женщинами в спорткомплексе нет. Дело в том, что мужчины посещают бассейн, который является самым большим на Северном Кавказе, а второй бассейн с меньшими размерами в соответствующие дни посещают как мужчины, так и женщины», — цитирует представителя «Анжи Арены» ТАСС.

При этом «Интерфаксу» представитель спорткомплекса заявил, что второй бассейн посещают только женщины.

«Такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей — как мужчин, так и женщин. Им так удобно», — добавил он.