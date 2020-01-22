В «Анжи-Арене» объяснили запрет посещать крупнейший на Кавказе бассейн женщинам. И предложили им 12-метровую альтернативу
Закрытие бассейна плавательного центра «Анжи Арены» в Дагестане для посещения женщинами объяснили в спорткомплексе просьбами посетителей обоих полов
В январе стало известно, что в открывшийся летом самый большой на Северном Кавказе 50-метровый бассейн «Арена» в Каспийске перестали пускать женщин.
Информацию о том, что бассейн с 20 января недоступен для женщин, журналисту портала Юга.ру подтвердил сотрудник комплекса. Он пояснил, что теперь бассейн смогут посещать только мужчины и дети, в том числе девочки до 14 лет, и добавил, что такое решение приняло руководство.
Вечером 21 января ситуацию официально прокомментировали в «Анжи Арене». Представитель спорткомплекса заявил, что в спорткомплексе функционируют два бассейна, и если большой доступен только для мужчин, то во второй могут ходить и женщины.
«Запрета посещения бассейна женщинами в спорткомплексе нет. Дело в том, что мужчины посещают бассейн, который является самым большим на Северном Кавказе, а второй бассейн с меньшими размерами в соответствующие дни посещают как мужчины, так и женщины», — цитирует представителя «Анжи Арены» ТАСС.
При этом «Интерфаксу» представитель спорткомплекса заявил, что второй бассейн посещают только женщины.
«Такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей — как мужчин, так и женщин. Им так удобно», — добавил он.
Бассейн «Арена» достигает в длину 50 метров, в глубину — от 2 до 4 метров. Альтернативный бассейн, о котором говорят в «Анжи Арене», относится не к плавательному комплексу, а к отдельно расположенному фитнес-центру спорткомплекса. Его длина — 12 метров, глубина — 1,45 м, уровень воды — 1,35 см. Там отсутствуют дорожки и нет возможности заниматься с тренером. Для женщин он работает по вторникам, четвергам и субботам, остальные дни мужские.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.