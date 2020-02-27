В Анапе объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Краснодарский край

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Жителей и гостей Анапы предупредили о сильном ветре 27 февраля

По данным  ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 27 февраля ожидается южный ветер 20-25 м/с. Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей и гостей Анапы быть осторожными и соблюдать меры личной безопасности. Кроме того, руководителям предприятий и организаций сказали предпринять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Накануне в соцсетях появились фотографии, на которых видны последствия непогоды в Анапе. Например, возле техникума упали деревья, а на побережье ветром разнесло мусор по пляжу. Еще в одном районе курорта повредило остановку.

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Напомним, 25 февраля через территорию юга России прошли четыре циклона, которые принесли жестокий шторм с ветром до 30 м/c. В тот же день в поселке Лазаревском унесло в море двух 14-летних школьников, когда они пытались перейти реку. Их поисками занимались спасатели, привлекли вертолет МЧС и беспилотник. Из-за сильного шторма поисковая операция осложнилась, а днем 26 февраля из-за непогоды ее приостановили.

Анапа МЧС Погода Стихийные бедствия

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