В Анапе объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 27 февраля ожидается южный ветер 20-25 м/с. Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей и гостей Анапы быть осторожными и соблюдать меры личной безопасности. Кроме того, руководителям предприятий и организаций сказали предпринять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Накануне в соцсетях появились фотографии, на которых видны последствия непогоды в Анапе. Например, возле техникума упали деревья, а на побережье ветром разнесло мусор по пляжу. Еще в одном районе курорта повредило остановку.