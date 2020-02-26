Жители Сочи одобрили преобразование Сириуса в отдельный муниципалитет

В Сочи 26 февраля состоялись публичные слушания по вопросу преобразования поселка Сириус в городской округ

Участники слушаний отвечали на один вопрос: «Согласны ли вы с преобразованием муниципального образования город-курорт Сочи путем разделения на муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и муниципальное образование городской округ Сириус Краснодарского края?»

«С 15 по 22 февраля включительно в городском собрании Сочи работала комиссия по приему от жителей рекомендаций и предложений по вопросу преобразования курорта. Всего поступило 238 обращений», — сообщили в пресс-службе городского парламента курорта.

На сами публичные слушания пришли и зарегистрировались 243 человека, каждому из которых предоставили слово.

Подавляющее большинство участников общественных слушаний согласились с преобразованием Сириуса в отдельный муниципалитет, заключили в пресс-службе горсобрания.

Следующим шагом должно стать одобрение этого решения горсобранием.

Напомним, новая административно-территориальная единица в Имеретинской низменности Сочи, пгт Сириус, официально была образована распоряжением кабмина 1 февраля. Присвоить этой территории статус поселка в мае 2019 года предложили местные жители. Они обратили внимание, что так как на этой территории проходит большое количество мероприятий, ей нужно больше внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению и т. п.

В феврале жители предложили вывести Сириус из состава Сочи.