В Абхазии обнаружили тело российского туриста, которого унесла горная река

Спасатели и волонтеры после почти недели поисков обнаружили в горах Абхазии тело российского туриста

20-летнего парня унесло течением реки Кодор в районе села Джампал 10 октября, когда он пытался перейти реку. Двое его товарищей пытались ему помочь, но не смогли перебороть мощный поток.

Тело туриста обнаружили днем 16 октября.

«Тело Тимура Дзеидова было обнаружено в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. Недалеко от места обнаружения был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии», — сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

В поисках участвовали спасатели, волонтеры, водолазы, также привлекался вертолет Ми-2.