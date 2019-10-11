В Абхазии ищут российского туриста, которого унесло течением при переходе горной реки
Спасатели вторые сутки ведут поиски российского туриста, которого унесло сильным течением горной реки Кодор в Абхазии
20-летний парень пытался перейти реку в районе села Джампал в Кодорском ущелье вечером 10 октября. Течение начало уносить его. Двое товарищей пытались ему помочь, но не смогли перебороть мощное течение.
К поисковой операции подключили 15 спасателей, две спасательные машины «Газель» и вертолет Ми-2. Поисковая группа также сплавлялась на рафтах.
Пока поиски не дали результатов, спасатели обнаружили только спасательный жилет, который был на молодом человеке, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
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