В Абхазии ищут российского туриста, которого унесло течением при переходе горной реки

Абхазия, Вся Россия

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Спасатели вторые сутки ведут поиски российского туриста, которого унесло сильным течением горной реки Кодор в Абхазии

20-летний парень пытался перейти реку в районе села Джампал в Кодорском ущелье вечером 10 октября. Течение начало уносить его. Двое товарищей пытались ему помочь, но не смогли перебороть мощное течение.

К поисковой операции подключили 15 спасателей, две спасательные машины «Газель» и вертолет Ми-2. Поисковая группа также сплавлялась на рафтах.

Пока поиски не дали результатов, спасатели обнаружили только спасательный жилет, который был на молодом человеке, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

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