Депутат из Адыгеи предложил начислять абитуриентам дополнительные баллы за участие в юнармии

Адыгея

Распечатать

Герой России, депутат Госсовета-Хасэ Адыгеи Эдуард Цеев предложил начислять абитуриентам дополнительные баллы за участие в Юнармии

Цеев считает, что при поступлении в вузы необходимо учитывать деятельность абитуриентов в разных формированиях военно-патриотической направленности.

«Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования предусмотрен учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение. Считаю, что наряду со сдачей норм ГТО, волонтерской деятельностью нужно учитывать участие абитуриента в юнармейском, военно-патриотическом, поисковых отрядах и клубах», — сказал Эдуард Цеев.

Его поддержали депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи и приняли обращение к министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову.

Читайте также:

Депутаты считают, что такое решение станет дополнительным стимулом для привлечения большего количества молодежи к участию в деятельности таких организаций.

В Адыгее сформированы 36 юнармейских отрядов, 10 военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, объединяющих около 2 тыс. школьников и молодых людей.

Армия Вузы Образование
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове между двух автобусов насмерть раздавило водителя одного из них
Трех боевиков убили в частном секторе Нальчика
В Краснодаре представили концепцию развития «Солнечного острова» и Большого острова
«Сотрудники ДПС проявили агрессию и избили нас». Глава минстроя Крыма рассказал свою версию драки с полицией под Ростовом
Майкопчанин за полтора месяца жестоко избил сожительницу и убил знакомого
Судью из Сочи лишили статуса за узаконивание самостроев

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале