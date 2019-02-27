Депутат из Адыгеи предложил начислять абитуриентам дополнительные баллы за участие в юнармии

Герой России, депутат Госсовета-Хасэ Адыгеи Эдуард Цеев предложил начислять абитуриентам дополнительные баллы за участие в Юнармии

Цеев считает, что при поступлении в вузы необходимо учитывать деятельность абитуриентов в разных формированиях военно-патриотической направленности.

«Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования предусмотрен учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение. Считаю, что наряду со сдачей норм ГТО, волонтерской деятельностью нужно учитывать участие абитуриента в юнармейском, военно-патриотическом, поисковых отрядах и клубах», — сказал Эдуард Цеев.

Его поддержали депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи и приняли обращение к министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову.