ФК «Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

Сообщается, что клубы урегулировали все формальности. Трансфер вступит в силу со 2 января 2020 года. Договор с 20-летним форвардом рассчитан до 30 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах чемпионата России и стал в них автором четырех голов. В пяти матчах он участвовал в основном составе. Кроме этого, на его счету три игры и один гол в Лиге Европы. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до лета 2022 года, пишет «Чемпионат».

Напомним, в начале марта форварда черно-зеленых не взяли на матч Лиги Европы с «Валенсией». Главный тренер Мурад Мусаев объяснил это тем, что футбол для Игнатьева не на первом месте. После этого СМИ написали, что нападающий отказался подписывать новый контракт из-за низкой зарплаты, за что его отправили в «Краснодар-2».

Однако «Краснодар» 27 марта сообщил о продлении контракта с Игнатьевым. В пресс-службе клуба объяснили, что на встрече с менеджментом клуба и главным тренером Игнатьев сказал то, что соответствует «духу и ценностям клуба».