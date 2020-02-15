Кокорин в форме ФК «Сочи» присутствовал на матче с «Ахматом»
Футболист «Зенита» побывал на сборах с сочинским клубом в Турции
В Турции состоялся товарищеский матч ФК «Сочи» с грозненским «Ахматом».
Сочинцы вели после первого тайма с перевесом в два мяча, но матч закончился в итоге со счетом 2:2. За «Ахмат» отличились Бериша и Ильин, а в составе ФК «Сочи» отметились голами Мостовой и Полоз с пенальти.
Но этот матч также был интересен в виду истории с переходом (или не переходом) Александра Кокорина в сочинский клуб для продолжения карьеры после тюремного срока. В официальном Twitter ФК «Ахмат» появилась фотография Кокорина в тренировочной форме «Сочи», но твит был вскоре удален.
Чуть позже в своем Twitter фото с Александром выложил уже игрок «Ахмата» Денис Глушаков, но эмблема сочинского клуба была прикрыта рукавом. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что зарплата Александра Кокорина в футбольном клубе из Сочи может составить примерно два миллиона рублей в месяц. Напомним, ранее представитель футболиста питерского «Зенита» опроверг его переход в ФК «Сочи».