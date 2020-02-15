Кокорин в форме ФК «Сочи» присутствовал на матче с «Ахматом»

В Турции состоялся товарищеский матч ФК «Сочи» с грозненским «Ахматом».

Сочинцы вели после первого тайма с перевесом в два мяча, но матч закончился в итоге со счетом 2:2. За «Ахмат» отличились Бериша и Ильин, а в составе ФК «Сочи» отметились голами Мостовой и Полоз с пенальти.

Но этот матч также был интересен в виду истории с переходом (или не переходом) Александра Кокорина в сочинский клуб для продолжения карьеры после тюремного срока. В официальном Twitter ФК «Ахмат» появилась фотография Кокорина в тренировочной форме «Сочи», но твит был вскоре удален.