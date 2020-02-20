В Хостинском районе Сочи сменился глава. СМИ пишут, что прежнего задержали

Источники СМИ 20 февраля сообщили о задержании главы Хостинского района Сочи Павла Клопотовского. И. о. главы района назначили его заместителя Ивана Савина, ранее работавшего в Ейском районе

В разделе структуры администрации на сайте мэрии Сочи и.о. главы района теперь значится Савин. Имя Клопотовского в разделе работников мэрии не упоминается.

Клопотовский возглавил Хостинский район в сентябре 2018 года и единственный из глав четырех внутригородских районов сохранил свой пост после назначения нового мэра курорта Алексея Копайгородского в сентябре 2019 года.

Источник «Интерфакса» сообщил, что оперативники задержали Клопотовского с крупной суммой денег, которые находились в его автомобиле. 21 февраля состоится суд, где ему определят меру пресечения. По информации источника «Коммерсанта», Клопотовского взяли под стражу, в его доме провели обыск.

Официального подтверждения этой информации пока нет. В мэрии Сочи ситуацию не прокомментировали.

Кто такой Иван Савин

Савин родился в 1982 году. В 2004 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция». В ноябре 2017 года его назначили на должность заместителя главы Ейского района. В январе 2018 года начал курировать вопросы внутренней политики, территориальной безопасности, взаимодействия со СМИ, организационной работы и контроля.

В октябре 2019 года Савин с должности уволился по собственному желанию. Затем работал замглавы Хостинского района, курировал вопросы организационно-аналитической и кадровой работы, а также отвечал за обращения граждан и организаций.