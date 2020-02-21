В Краснодаре начали строить мемориал защитникам Пашковской переправы

О том, что мемориальный комплекс возведут на улице Заводской в Карасунском округе Краснодара, в месте, которое в августе 1942 года было важным рубежом в боях за столицу Кубани, стало известно в середине января. Эскиз памятника разработал краснодарский скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин. Мемориал планируют открыть к 9 мая.

Сейчас строители готовят фундамент под монумент и армируют холм. Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что в этом году в городе отремонтируют все 34 военных памятника.

Площадку для монумента уже огородили, там установили паспорт объекта. В центре композиции возведут наклоненную стелу усеченной формы с торчащей арматурой — как символ оборвавшейся переправы. Ее разместят на вершине возвышенности. Там же сделают смотровую площадку, переходящую в мост, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

К монументу с улицы Заводской будет вести пологая лестница, рядом сделают подъемник для маломобильных горожан. С двух сторон лестницы в склон вмонтируют плиты с именами героев — защитников переправы. Справа от лестницы установят бетонную плиту с рассказом о подвиге защитников переправы. На прилегающей территории сделают пешеходную зону, скамейки и парковку.