В Краснодаре начали строить мемориал защитникам Пашковской переправы
В Краснодаре в феврале начали готовить фундамент под монумент защитникам Пашковской переправы
О том, что мемориальный комплекс возведут на улице Заводской в Карасунском округе Краснодара, в месте, которое в августе 1942 года было важным рубежом в боях за столицу Кубани, стало известно в середине января. Эскиз памятника разработал краснодарский скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин. Мемориал планируют открыть к 9 мая.
Сейчас строители готовят фундамент под монумент и армируют холм. Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что в этом году в городе отремонтируют все 34 военных памятника.
Площадку для монумента уже огородили, там установили паспорт объекта. В центре композиции возведут наклоненную стелу усеченной формы с торчащей арматурой — как символ оборвавшейся переправы. Ее разместят на вершине возвышенности. Там же сделают смотровую площадку, переходящую в мост, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
К монументу с улицы Заводской будет вести пологая лестница, рядом сделают подъемник для маломобильных горожан. С двух сторон лестницы в склон вмонтируют плиты с именами героев — защитников переправы. Справа от лестницы установят бетонную плиту с рассказом о подвиге защитников переправы. На прилегающей территории сделают пешеходную зону, скамейки и парковку.
Напомним, в августе 1942 года на Пашковской переправе шли упорные и ожесточенные бои. С 10 по 12 августа 3-й батальон 1173-го стрелкового полка понес тяжелейшие потери. По сообщению штаба дивизии, из батальона (534 человека) вернулись в расположение части 18 бойцов. Подвиг защитников переправы позволил войскам Красной Армии перегруппироваться, вывести из города необходимую технику, не отдать противнику мост и взорвать его.
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