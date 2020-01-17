В Краснодаре 9 Мая откроют мемориал защитникам Пашковской переправы

Мемориальный комплекс возведут на улице Заводской в Карасунском округе Краснодара в месте, которое в августе 1942 года было важным рубежом в боях за столицу Кубани. Сейчас там расположен памятник. Инициаторами создания мемориального комплекса стали выжившие защитники Пашковской переправы Виталий Михайлович Басий и Сергей Григорьевич Дробязко.

Эскиз памятника разработал краснодарский скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин. В центре мемориального комплекса, на возвышенности, будет стела, символизирующая оборвавшуюся переправу с торчащей арматурой. Рядом с памятником сделают смотровую площадку, переходящую в мост.

К монументу будет вести лестница, с двух сторон которой в склон вмонтируют плиты с именами героев-защитников переправы. Вокруг будет благоустроенная территория с зонами для прогулок, скамейками и парковками. На создание мемориального комплекса из бюджета выделили 8,5 млн рублей, рассказали 17 января в пресс-службе администрации Краснодара.