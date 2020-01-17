В Краснодаре 9 Мая откроют мемориал защитникам Пашковской переправы
В Краснодаре к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне откроют мемориальный комплекс, посвященный защитникам Пашковской переправы
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Мемориальный комплекс возведут на улице Заводской в Карасунском округе Краснодара в месте, которое в августе 1942 года было важным рубежом в боях за столицу Кубани. Сейчас там расположен памятник. Инициаторами создания мемориального комплекса стали выжившие защитники Пашковской переправы Виталий Михайлович Басий и Сергей Григорьевич Дробязко.
Эскиз памятника разработал краснодарский скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин. В центре мемориального комплекса, на возвышенности, будет стела, символизирующая оборвавшуюся переправу с торчащей арматурой. Рядом с памятником сделают смотровую площадку, переходящую в мост.
К монументу будет вести лестница, с двух сторон которой в склон вмонтируют плиты с именами героев-защитников переправы. Вокруг будет благоустроенная территория с зонами для прогулок, скамейками и парковками. На создание мемориального комплекса из бюджета выделили 8,5 млн рублей, рассказали 17 января в пресс-службе администрации Краснодара.
В августе 1942 года на Краснодар выдвинулись восемь немецких дивизий. Противостояли им только три советских. Учитывая катастрофическую обстановку на фронте, советское командование направило краснодарских школьников на оборону важнейшего для города стратегического объекта — переправы через реку Кубань в районе станицы Пашковской.
Из юношей 1925-1926 года состоял весь 3-й батальон 1173-го стрелкового полка, который должен был прикрывать отступление советских частей. Никто из призывников не успел получить военную подготовку. К тому же, они были плохо вооружены: по воспоминаниям уцелевших, на четверых была одна винтовка.
Защитники переправы были в тяжелом положении: не хватало боеприпасов, бойцы несли большие потери из-за непрерывного огня противника и налетов авиации. Бои длились три дня. Из 534 бойцов батальона вернулись в часть только 18.
Героические действия защитников переправы позволили войскам Красной Армии перегруппироваться и продолжить отступление. Саперы взорвали мост, чтобы им не смогли воспользоваться немецкие солдаты.
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