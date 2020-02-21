Причиной крушения военного самолета и гибели летчиков под Ейском стало нарушение правил

Следствие в феврале заключило, что самолет Л-39 упал в 2018 году в Краснодарском крае из-за нарушения правил полетов

Напомним, самолет Минобороны РФ «Альбатрос» упал в воду Азовского моря вечером 18 октября 2018 года. Он вылетел с аэродрома Ейска и выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Предполагалось, что двое летчиков смогли катапультироваться и выжить.

19 октября в их поисках приняли участие около 200 человек, на место также прибыли водолазы. Тогда предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность. В этот же день стало известно, что летчики погибли.

21 февраля 2020 года Военное следственное управление по Южному военному округу сообщило, что причиной катастрофы стали нарушения правил полетов и правил эксплуатации военных летательных аппаратов. Уголовное дело прекратили в связи со смертью летчиков, пишет ТАСС.