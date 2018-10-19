Пилоты самолета Л-39 погибли — ТАСС

По предварительным данным, пилоты Л-39 Минобороны РФ погибли

По предварительным данным, пилоты учебно-тренировочного самолета Л-39 «Альбатрос», упавшего накануне в Азовское море, погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в комиссии Минобороны РФ по расследованию ЧП, работающей на место крушения судна.

«Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает. Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с момента крушения Л-39 прошло уже много часов. По его словам, так долго пилоты на плаву находиться не могли.