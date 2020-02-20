Крымские ученые беспокоятся из-за уменьшения численности афалин в Черном море

Крым

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Ученые Крыма заявили, что популяция всех трех видов дельфинов, обитающих в Черном море, не восстановится

По словам специалистов, популяции черноморских дельфинов угнетали в середине прошлого века, когда на них велся интенсивный промысел. В то время ежегодный вылов составлял 140 тыс. особей. Массовое истребление животных повлияло на всю фауну Черного моря, а популяция дельфинов до сих пор не восстановилась до первоначального состояния, сообщили в федеральном исследовательском центре «Институт биологии южных морей имени Ковалевского РАН».

Согласно исследованиям 2013 года, в Черном море обитало несколько десятков тысяч афалин. Сейчас у побережья Крыма их осталось всего около 1 тыс. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что всего в Черном море их около 5 тыс. особей.

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«Меньше стало афалин — это наиболее известный дельфин, которые в дельфинариях содержатся. В море их количество стало гораздо меньше, чем несколько лет назад, когда производили их международный массовый учет. По нашим представлениям, около Крыма их не больше тысячи сейчас обитает», — рассказал научный сотрудник Карадагской научной станции имени Вяземского, старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Александр Агафонов.

При этом ученый отметил, что афалина — не исчезающий вид. Возможно, в 2013 году применяли не совсем точный метод учета — экстраполяцию.

«Шло судно. Сколько видели дельфинов, на какое-то число умножали», — объяснил Агафонов.

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Сотрудники Карадагской станции отметили, что сейчас на популяцию дельфинов в акватории Черного и Азовского морей воздействует комплекс негативных факторов. Например, животные попадают в жаберные или траловые сети рыболовецких сейнеров. Кроме того, изменилась структура кормовой базы, усилилось шумовое воздействие, распространились инфекционные заболевания, гельминтные инвазии и нелегальный вылов для дельфинариев.

Всего у крымского побережья обитают три вида дельфинов: морская свинья, афалина и белобочка.

Сотрудник Карадагской научной станции Андрей Артов в 2018 году говорил, что в Крыму дельфины чаще всего гибнут у побережья Севастополя. Это связано с активной рыбопромысловой деятельностью в регионе.

Напомним, в январе на Кубани тренера дельфинов и его сообщников осудили за вылов и продажу афалины. В феврале стало известно, что в Сочи собираются построить центр спасения дельфинов. Для этого открыли сбор средств.

Азовское море Животные Рыболовство Черное море

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