В Сочи собираются построить центр спасения дельфинов. Идет сбор средств
В феврале продолжается сбор средств для центра спасения дельфинов «Дельфа» в Сочи
Директор центра «Дельфа» Татьяна Белей 12 февраля сообщила, что для китообразных, которым невозможно помочь на берегу, необходимы просторный морской вольер и другая инфраструктура. Также новый центр нужен для реабилитации и возвращения в природную среду черноморских афалин, которых незаконно вылавливают для дельфинариев.
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По словам специалиста, одна из основных причин гибели дельфинов — это рыболовные сети. С апреля 2018 года Центр «Дельфа» зафиксировал более 360 таких случаев гибели морских животных. Белей добавила, что благодаря сообщениям очевидцев за 2018-2019 год из сетей удалось спасти восемь дельфинов.
«Обычно мы сразу связываемся с погранслужбой, которая обязывает рыбаков, в чьих сетях застрял дельфин, выйти в море и освободить его. Если по каким-то причинам они не могут сделать это в максимально короткое время, мы вызволяем дельфинов сами», — рассказала Татьяна Белей агентству ТАСС.
Она отметила, что в организации уже собрали четверть всей суммы и этого достаточно для того, чтобы организовать временный вольер. Согласно данным краундфандингого сайта Planeta.ru, на 12 февраля центру пожертвовали 2 млн 351 тыс. рублей из 8,7 млн рублей.
Между тем сбор средств продолжается: помочь центру можно здесь.
Если вы увидели, что дельфин попал в беду в Черном море в Сочи, сообщите об этом по телефону горячей линии центра «Дельфа»: 8 (938) 888-15-95.
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