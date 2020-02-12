В Сочи собираются построить центр спасения дельфинов. Идет сбор средств

Директор центра «Дельфа» Татьяна Белей 12 февраля сообщила, что для китообразных, которым невозможно помочь на берегу, необходимы просторный морской вольер и другая инфраструктура. Также новый центр нужен для реабилитации и возвращения в природную среду черноморских афалин, которых незаконно вылавливают для дельфинариев.

По словам специалиста, одна из основных причин гибели дельфинов — это рыболовные сети. С апреля 2018 года Центр «Дельфа» зафиксировал более 360 таких случаев гибели морских животных. Белей добавила, что благодаря сообщениям очевидцев за 2018-2019 год из сетей удалось спасти восемь дельфинов.

«Обычно мы сразу связываемся с погранслужбой, которая обязывает рыбаков, в чьих сетях застрял дельфин, выйти в море и освободить его. Если по каким-то причинам они не могут сделать это в максимально короткое время, мы вызволяем дельфинов сами», — рассказала Татьяна Белей агентству ТАСС.