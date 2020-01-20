В Темрюке осудили мужчин за вылов афалины, чтобы продать ее в дельфинарий

Краснодарский край

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Темрюкский районный суд в январе осудил злоумышленников, незаконно выловивших афалину

Установлено, что в 2017 году мужчина, работавший на тот момент тренером морских млекопитающих, рассказал своему знакомому о том, что во время курортного сезона владельцам частных дельфинариев необходимы дельфины, а легально приобрести зверей невозможно из-за высокой рыночной стоимости.

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Его знакомый подсказал, что в стационарные орудия лова, которые используют рыболовы на побережье Черного и Азовского морей, периодически заплывают афалины. Мужчины решили попробовать выловить дельфинов и рассказали о своем плане бригадиру рыболовецкой бригады. Последний согласился на предложение и в конце мая 2017 года сообщил им, что в орудие лова попался дельфин.

Злоумышленники договорились о продаже животного с владельцем дельфинария, находящегося в поселке Лоо под Сочи, и отвезли ему афалину. Собственник знал о том, что ее выловили незаконно, и, тем не менее, передал им 450 тыс. рублей.

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконную деятельность мужчин. Против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 5 ст. 33 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц с пособниками, содействовавшими совершению преступления советами, указаниями и предоставлением информации).

20 января Краснодарский краевой суд сообщил о том, что Темрюкский райсуд осудил семерых человек за незаконный вылов и с учетом роли каждого из подсудимых назначил им штрафы в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, суд назначил дополнительные наказания в виде лишения права заниматься выловом биоресурсов на два года и лишения права организовывать выступления морских млекопитающих в дельфинариях сроком на два года.

Юга.ру следили за историей которая началась в Краснодарском крае в ноябре 2015 года. Тогда на ферме в поселке Веселовка Темрюкского района нашли в силосной яме двух дельфинов — Дельфу и Зевса. У млекопитающих выявили ярко выраженные искривления позвоночников и хвостовых стеблей, нарушения целостности кожных покровов, повреждения зубов и десен, истощение и воспаления. Дельфинов пыталсь спасти, однако Дельфа умерла в декабре, а Зевс скончался в апреле 2016-го. В ситуации разбиралась прокуратура. 

Азовское море Животные Темрюкский район Черное море

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