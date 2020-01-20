В Темрюке осудили мужчин за вылов афалины, чтобы продать ее в дельфинарий

Темрюкский районный суд в январе осудил злоумышленников, незаконно выловивших афалину

Установлено, что в 2017 году мужчина, работавший на тот момент тренером морских млекопитающих, рассказал своему знакомому о том, что во время курортного сезона владельцам частных дельфинариев необходимы дельфины, а легально приобрести зверей невозможно из-за высокой рыночной стоимости.

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Его знакомый подсказал, что в стационарные орудия лова, которые используют рыболовы на побережье Черного и Азовского морей, периодически заплывают афалины. Мужчины решили попробовать выловить дельфинов и рассказали о своем плане бригадиру рыболовецкой бригады. Последний согласился на предложение и в конце мая 2017 года сообщил им, что в орудие лова попался дельфин. Злоумышленники договорились о продаже животного с владельцем дельфинария, находящегося в поселке Лоо под Сочи, и отвезли ему афалину. Собственник знал о том, что ее выловили незаконно, и, тем не менее, передал им 450 тыс. рублей.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконную деятельность мужчин. Против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 5 ст. 33 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц с пособниками, содействовавшими совершению преступления советами, указаниями и предоставлением информации). 20 января Краснодарский краевой суд сообщил о том, что Темрюкский райсуд осудил семерых человек за незаконный вылов и с учетом роли каждого из подсудимых назначил им штрафы в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, суд назначил дополнительные наказания в виде лишения права заниматься выловом биоресурсов на два года и лишения права организовывать выступления морских млекопитающих в дельфинариях сроком на два года.