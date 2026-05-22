Снег в горах и холодная весна. Открытие турмаршрутов в Кавказском заповеднике перенесли

В Кавказском заповеднике на многих маршрутах до сих пор лежит снег, поэтому открытие троп откладывают

Это связано с тем, что зимой в горах выпало много снега, а весна была холодной. Поэтому сейчас на многих участках троп до сих пор лежит снежный покров, а большинство маршрутов остаются непроходимыми и небезопасными.

20 мая пресс-служба Кавказского заповедника сообщила , что открытие летних туристических маршрутов перенесено на более поздний срок — на 20-е числа июня.

В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение:

Точные даты открытия станут известны после комплексного обследования троп — в начале июня. Специалистам предстоит проверить состояние перевалов, оценить готовность стоянок и приютов, а также обследовать мосты и переправы.

Напомним, что в 2025 году туристические маршруты открыли 10 июня.