Потерпевшие по делу бывшей жены Цапка пожаловались генпрокурору на сотрудников ростовской прокуратуры

Адвокат потерпевшего бизнесмена Александра Исюка и его жены, у которых банда Цапков вымогала 70 млн рублей, обратился в феврале за помощью в Генпрокуратуру

Напомним, в феврале Ростовский областной суд отпустил под домашний арест бывшую жену одного из лидеров кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю. Она обвиняется в вымогательстве 70 млн рублей у местного бизнесмена Александра Исюка.

Сразу после заседания Александр Исюк с женой начали получать угрозы. Одно из сообщений они записали на аудио: «Если ты и твоя жена не откажетесь от показаний на Наталью, Федю и Славу, мы найдем твою дочь, но будет уже поздно. Тебе, ****, голову надо разбить, чтобы ты понимал?». Несмотря на это, уголовное дело об угрозах и давлении не завели из-за отсутствия состава преступления.

Как рассказал телеканалу «360» адвокат потерпевших Генрих Хачатуров, 15 февраля его клиенты написали заявление на имя генпрокурора Игоря Краснова, в котором сообщили об угрозах, а также о том, что сотрудники ростовской прокуратуры действуют в интересах банды.

Как писали Юга.ру, полицейские задержали Стришнюю 29 июня 2019 года. Железнодорожный районный суд Ростова предъявил ей обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Наталью и ее брата Ивана обвиняли в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей, а на ее имущество был наложен арест.

Муж Стришней — Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его посадили на 20 лет в колонию строгого режима.