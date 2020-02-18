Россия запретила въезд гражданам Китая

Россия с 20 февраля временно закрывает свои границы для граждан Китая

Въезд в Россию будет запрещен всем приезжающим из КНР: туристам, студентам, предпринимателям и т. д. Решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции», говорится в документе.

Пропуск через российские границы приостанавливается с полуночи 20 февраля, передает RT. При этом транзитных пассажиров ограничение не коснется.

Также российские власти временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.

Согласно статистике Погранслужбы ФСБ, в 2019 году в Россию прибыли 2,3 млн граждан Китайской Народной Республики. Из них 1,5 млн китайцев прибыли в туристических целях, 321 тысяча — в деловых.