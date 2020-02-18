Россия запретила въезд гражданам Китая
Россия с 20 февраля временно закрывает свои границы для граждан Китая
Соответствующее распоряжение 18 февраля подписал премьер Михаил Мишустин.
Въезд в Россию будет запрещен всем приезжающим из КНР: туристам, студентам, предпринимателям и т. д. Решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции», говорится в документе.
Пропуск через российские границы приостанавливается с полуночи 20 февраля, передает RT. При этом транзитных пассажиров ограничение не коснется.
Также российские власти временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.
Согласно статистике Погранслужбы ФСБ, в 2019 году в Россию прибыли 2,3 млн граждан Китайской Народной Республики. Из них 1,5 млн китайцев прибыли в туристических целях, 321 тысяча — в деловых.
Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. По данным на 18 февраля, вирусом во всем мире заразились более 73 тыс. человек, погибли — более 1,8 тыс. человек. Первым гражданином РФ, который заразился коронавирусом, стал пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
31 января, когда стало известно об обнаружении в России коронавируса у двух человек — граждан Китая, Мишустин подписал распоряжение о закрытии своих границ с КНР на Дальнем Востоке. А с 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем.