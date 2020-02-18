Коронавирус у россиянки на борту круизного лайнера не нашли. Но обнаружили его у ее мужа

Информация о первом случае заражения граждан России коронавирусом появилась 17 февраля. Сообщалось, что его обнаружили у россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.

18 февраля посольство России в Японии распространило информацию, что по уточненным японской стороной данным, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали его наличие. Самой же женщины наличие коронавируса не подтвердилось.

Мужчина сейчас находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Болезнь протекает без симптомов, чувствует он себя нормально. Его супругу с учетом высокого риска заражения госпитализировали в одну из больниц префектуры Канагава, пишет RT.