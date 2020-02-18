Коронавирус у россиянки на борту круизного лайнера не нашли. Но обнаружили его у ее мужа
Посольство России в Японии уточнило данные о зараженных коронавирусом россиянах
Информация о первом случае заражения граждан России коронавирусом появилась 17 февраля. Сообщалось, что его обнаружили у россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
18 февраля посольство России в Японии распространило информацию, что по уточненным японской стороной данным, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали его наличие. Самой же женщины наличие коронавируса не подтвердилось.
Мужчина сейчас находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Болезнь протекает без симптомов, чувствует он себя нормально. Его супругу с учетом высокого риска заражения госпитализировали в одну из больниц префектуры Канагава, пишет RT.
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Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. По данным на 18 февраля, вирусом во всем мире заразились более 73 тыс. человек, погибли — более 1,8 тыс. человек.