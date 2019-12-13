Учитель, обматеривший школьника в Шахтах, извинился, но назвал ситуацию стандартной

В сети появилось видео, на котором учитель школы в Шахтах Алексей Желтов извиняется за то, что накричал на школьника из-за его политических взглядов

13 декабря СМИ написали о том, что учитель шахтинской школы № 1 Желтов накричал на своего ученика и обматерил его. Это произошло после того, как в школу на открытый урок в честь Дня Конституции пришла депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина. Она поговорила с подростками на тему свободы слова. Во время общения один из старшеклассников, Даниил Курьянов, вступил с ней в дискуссию и отметил, что в будущем хотел бы стать коммунистом и что находится «по другую сторону барррикад» от депутата. Женщина похвалила юношу за его смелость, однако после урока к школьнику в резкой и оскорбительной форме обратился классный руководитель.

Он сказал, что Стенякина помогала школе и закупала мебель, а Курьянов заявил, что они идеологические враги. Учитель назвал парня «идиотом», «клиническим дегенератом», «тупорылым», использовал нецензурные слова, несколько раз перебивал ученика и говорил ему «заткнись».

Вечером пользователь Александр Любименко опубликовал в YоuTube видео с обращением Желтова.

В нем Желтов согласился с тем, что 11 декабря в школе между ним и учеником произошел «довольно серьезный конфликт». Он посчитал, что на мероприятии школьник повел себя «нагло и фамильярно» в отношении гостей, однако не стал пересказывать, в чем именно заключалось негативное поведение Курьянова.

«Я понимаю недопустимость своих действий, это было непедагогично и непрофессионально, я признаю это за собой», — отметил он.

После этого он извинился и добавил, что хотел бы это сделать лично перед семьей парня после того, как «[им] откроют дверь».

Учитель подчеркнул, что «при этом хотел бы обратить внимание на тех людей, которые раздувают всю эту неприятную историю, но довольно стандартную, до какого-то уровня всероссийского пожара». Он задался вопросом о том, какие интересы они преследуют.