«Клинический дегенерат». На Дону учитель обматерил школьника из-за его политических взглядов после урока с депутатом

СМИ 13 декабря сообщили о том, что учитель школы в Шахтах накричал на школьника после того, как тот вступил в диалог с пришедшей на урок депутатом «Единой России»

Конфликт произошел в школе № 1. Там 12 декабря проводили открытый урок, посвященный Дню Конституции. К старшеклассникам пришла депутат Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России» Екатерина Стенякина. Она поговорила с подростками на тему свободы слова. После с ней вступил в дискуссию один из учеников — Даниил Курьянов, затронув политические вопросы. Депутат обратила внимание на значок партии КПРФ на его одежде.

Парень рассказал, что хочет стать коммунистом, и отметил, что находится «по разную сторону баррикад» со Стенякиной. Депутат похвалила его за то, что он не постеснялся высказать свое мнение при всех и отметила, что в этом выборе и проявляется свобода, сообщил «Блокнот Шахты».

После того, как женщина ушла, классный руководитель Алексей Желтов посоветовал парню держать свое мнение при себе, а позже накричал на него.

«Ты сегодня день сорвал. Работу, **** (блин), всего класса. Или ты, тупорылый, с мамкой забираешь документы, или я не буду здесь классным руководителем, вы у меня уже здесь сидите... заткнись, придурок, я сказал. Ты, **** (черт возьми), идиот клинический», — сказал Желтов.

Желтов объяснил, что депутат помогала школе, покупала мебель, вручала грамоты учиталеям, а Курьянов «начал нести: "Мы с вами идеологические враги"». Парень ответил, что просто пошутил.

Учитель не дал ему договорить:

«Закрой рот! Пошутил? Ты идиот совсем? Ты просто придурок, я готов объяснительную написать, почему называю тебя придурком. И в департамент образования отнести и перед мамой отчитаться, почему я считаю тебя клиническим дегенаратом».

Затем мужчина заключил, что школьника надо было поставить на учет.

«Так вот я в этом классе больше работать не буду, ну его нахер», — заявил он.

По данным телеграм-канала Baza, учителя отстранили от классного руководства и объявили ему выговор. После этого дирекция школы приказала принести парню извинения. Учитель публично извинился перед классом, однако самого Курьянова там не было. Отмечается, что парень после скандала перестал ходить в школу. Его родители отказались общаться с руководством школы.

«Блокнот Шахты» также пишет, что Желтов ранее был признан учителем года.