На Дону двое детей утонули во время прогулки по замерзшей реке

В правоохранительные органы накануне поступило сообщение о безвестном исчезновении двух детей. По данным следствия, 16 февраля десятилетние мальчики гуляли по берегу реки Чир на окраине станицы Обливской и не вернулись домой. Во время осмотра места происшествия следователи нашли следы их обуви, которые свидетельствовали о том, что дети переходили реку по льду на противоположный берег.

Во время поиска 17 февраля следователи нашли тела мальчиков недалеко от места, где они пропали. По предварительным данным, они захлебнулись. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.