На Дону двое детей утонули во время прогулки по замерзшей реке

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области следователи проводят проверку после смерти двух десятилетних мальчиков

В правоохранительные органы накануне поступило сообщение о безвестном исчезновении двух детей. По данным следствия, 16 февраля десятилетние мальчики гуляли по берегу реки Чир на окраине станицы Обливской и не вернулись домой. Во время осмотра места происшествия следователи нашли следы их обуви, которые свидетельствовали о том, что дети переходили реку по льду на противоположный берег.

Во время поиска 17 февраля следователи нашли тела мальчиков недалеко от места, где они пропали. По предварительным данным, они захлебнулись. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 4 февраля на берегу Новотроицкого водохранилища в Ставропольском крае нашли тела рыбаков, которые погибли из-за сильных волн. Кроме того, в начале февраля в Ялте за два дня три человека утонули в Черном море во время шторма.

Дети Погода Следственный комитет смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Протоиерей Смирнов сравнил гражданский брак с бесплатной проституцией.С ним никто не согласился
Жителя Туапсе приговорили к 12 годам колонии за убийство парня в массовой драке
На Дону двое детей утонули во время прогулки по замерзшей реке
В Краснодаре решили следить за стихийными свалками с помощью коптера
ФК «Краснодар» начал продавать билеты на первый матч весенней части сезона
На Кубани в перевернувшейся машине погиб мужчина

Лента новостей

Реклама на портале