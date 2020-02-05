На Ставрополье рыбаки погибли из-за сильных волн на водохранилище
В Ставропольском крае 4 февраля на берегу Новотроицкого водохранилища нашли тела рыбаков, которые погибли из-за непогоды
Утром 4 февраля в 50 метрах от берега нашли притопленную плавающую лодку, которая не состояла на учете. Около нее находились рыболовные сети и другие снасти. Позже спасатели нашли в воде тела двух человек.
Выяснилось, что накануне двое мужчин — 55-летний рыбак из города Изобильный и 61-летний житель поселка Солнечнодольск — вышли на рыбалку во время ветра. Он создал сильные волны, которые перевернули лодку и спровоцировали трагедию, рассказали в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы края.
«Изначально при таких условиях было небезопасно выходить на лодке на воду. Именно безответственное отношение к собственным жизни и здоровью привело погибших рыбаков к такому итогу», — прокомментировали в ведомстве.
В 2015 году Юга.ру рассказывали, что в Ставропольском крае рыбак запутался в собственных сетях и утонул. В 2018 году на Краснодарском водохранилище еще два рыбака отправились на раыбалку и не вернулись.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.