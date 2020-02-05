На Ставрополье рыбаки погибли из-за сильных волн на водохранилище

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 4 февраля на берегу Новотроицкого водохранилища нашли тела рыбаков, которые погибли из-за непогоды

Утром 4 февраля в 50 метрах от берега нашли притопленную плавающую лодку, которая не состояла на учете. Около нее находились рыболовные сети и другие снасти. Позже спасатели нашли в воде тела двух человек.

Выяснилось, что накануне двое мужчин — 55-летний рыбак из города Изобильный и 61-летний житель поселка Солнечнодольск — вышли на рыбалку во время ветра. Он создал сильные волны, которые перевернули лодку и спровоцировали трагедию, рассказали в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы края.

«Изначально при таких условиях было небезопасно выходить на лодке на воду. Именно безответственное отношение к собственным жизни и здоровью привело погибших рыбаков к такому итогу», — прокомментировали в ведомстве.

В 2015 году Юга.ру рассказывали, что в Ставропольском крае рыбак запутался в собственных сетях и утонул. В 2018 году на Краснодарском водохранилище еще два рыбака отправились на раыбалку и не вернулись.

МЧС Погода Происшествия Ставрополь

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