Краснодарский край занял шестое место в России по качеству жизни

Аналитики 17 февраля рассказали, в каких регионах России условия для жизни были наиболее благоприятными в 2019 году

Рейтинг российских регионов опубликовало агентство РИА «Новости». При составлении аналитики учитывали данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

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В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они набрали 79, 77 и 74,5 баллов соответственно.

Краснодарский край занял 6 место с показателем в 63 балла. Отметим, что в 2018 году у регина был такой же показатель.

В топ-10 регионов также попали Татарстан (67 баллов), Белгородская область (64), Воронежская (62), Ленинградская (61) и Калининградская области (59) и Югра (59), сообщил телеканал «360».

В самом конце рейтинга оказались Еврейская автономная область (28,2 балла), Карачаево-Черкесская Республика (23,6) и Республика Тыва (17,5).

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