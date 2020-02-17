Краснодарский край занял шестое место в России по качеству жизни
Аналитики 17 февраля рассказали, в каких регионах России условия для жизни были наиболее благоприятными в 2019 году
Рейтинг российских регионов опубликовало агентство РИА «Новости». При составлении аналитики учитывали данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.
В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они набрали 79, 77 и 74,5 баллов соответственно.
Краснодарский край занял 6 место с показателем в 63 балла. Отметим, что в 2018 году у регина был такой же показатель.
В топ-10 регионов также попали Татарстан (67 баллов), Белгородская область (64), Воронежская (62), Ленинградская (61) и Калининградская области (59) и Югра (59), сообщил телеканал «360».
В самом конце рейтинга оказались Еврейская автономная область (28,2 балла), Карачаево-Черкесская Республика (23,6) и Республика Тыва (17,5).
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг лучших по уровню жизни городов страны. Исследование проводилось при помощи опросов в 78 городах с населением больше 250 тыс. человек. В опросах участвовало не менее 600 человек из каждого города. Краснодар занял в рейтинге четвертое место.