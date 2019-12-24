Краснодар оказался в конце рейтинга самых депрессивных городов России

Краснодарский край, Вся Россия

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Эксперты провели исследование и выяснили, какой российский город самый депрессивный. И это не Краснодар!

Аналитики агентства Zoom Market провели в декабре опрос в формате личных интервью в 25 городах России. Они спросили 3 тыс. россиян, часто ли они грустят, получают ли они удовольствие от жизни, довольны ли собой и считают ли они себя депрессивными людьми.

Лидером рейтинга стал Норильск. Второе и третье место заняли Пермь и Саратов. В конце списка оказались Симферополь и Сочи, а Краснодар занял лишь 23 место в списке депрессивных городов.

Как писали Юга.ру, в декабре эксперты признали Краснодар самым комфортным городом России, в ноябре кубанская столица попала в топ-5 российских городов по качеству жизни, а Финансовый университет при правительстве РФ назвал Краснодар самым благоустроенным городом России.

 

Город Краснодар Рейтинги

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