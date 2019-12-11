Краснодар стал самым привлекательным в России городом для программистов

Согласно рейтингу сервиса для IT-специалистов, программисты в столице Кубани получают самую большую зарплату в России в соотношении со стоимостью жизни

Сервис «Мой круг» сравнил зарплаты разработчиков среднего уровня в различных столицах мира и городах-миллионниках России. При этом эксперты учитывали стоимость жизни и уровень налогов в конкретном месте. Первым в топе стал канадский Ванкувер: в нем программисты после вычета налогов получают 356 тыс. рублей, при этом индекс стоимости жизни и арендной платы составляет 164,14, а индекс обеспеченности — 167 (за 100 принимаются показатели Москвы).

В топ-5 также два американских города Остин (327 тыс. рублей) и Сиэтл (386 тыс. рублей), а также Киев (127) и Минск (115). Отмечается, что у Остина и Сиэтла отличаются условия жизни — в последнем городе проживание обходится значительно дороже, чем в Остине, поэтому он отстает на одно место.

Краснодар оказался на 11-м месте рейтинга с зарплатой в 88 тыс. рублей. Индекс стоимости жизни здесь составляет 60,54, а индекс обеспеченности — 111,81. При этом позиция столицы Кубани стала лучшей среди всех российских городов. Следом после него идут Томск, Санкт-Петербург, Новосибирск на 12-м, 13-м и 14-м местах соответственно, Воронеж на 16-м и Москва на 18-м месте. В столице работники IT-индустрии, согласно исследованиям, получают 130 тыс. рублей.