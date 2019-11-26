Краснодар попал в топ-5 городов России с самым высоким уровнем жизни

Краснодар стал четвертым в рейтинге городов России с самым высоким уровнем жизни

Финансовый университет при правительстве России в ноябре составил рейтинг лучших по уровню жизни городов страны. Исследование проводилось при помощи опросов в 78 городах с населением больше 250 тыс. человек. В опросах участвовало не менее 600 человек из каждого города.

Для оценки качества жизни их просили дать оценку работе дорожных служб, общественного транспорта и дорожной полиции, развитию образовательной и культурной инфраструктуры, состоянию жилфонда и благоустройству города, работе местных властей, качеству медобслуживания, общему положению дел в городе. По каждому из направлений построили частичные рейтинги.

Лидером по качеству жизни признали Казань. На втором месте — Грозный, замыкает тройку Тюмень. Краснодар стал четвертым, обогнав Москву и Санкт-Петербург. За ними идут Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Последние два места в рейтинге по качеству жизни заняли Махачкала и Улан-Удэ.

Также Финансовый университет при правительстве России выбрал Краснодар победителем в номинации «Самый благоустроенный город России».

Работы в области исследования качества жизни проводятся в университете ежегодно с 2014 года. По итогам прошлого года Краснодар был 11-м в рейтинге. В 2017-м город занимал пятую строчку.

Также Краснодар в ноябре вошел в топ-5 лучших городов России для путешествия на новогодние каникулы с детьми, пишет RT.