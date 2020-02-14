Пока смерть не разлучит нас. В России набирают популярность совместные завещания супругов

В Федеральной нотариальной палате 14 февраля рассказали, сколько супружеских пар оформили совместные завещания с 1 июня 2019 года

Оформление совместных завещаний в России стало возможным с 1 июня прошлого года. На начало февраля 2020 года этой процедурой воспользовались 736 супружеских пар, сообщил RT со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

«На фоне «традиционных» завещаний, которых за прошлый год было оформлено 533,2 тыс., данные статистики по совместным завещаниям не такие впечатляющие. Однако необходимо понимать, что это достаточно новый правовой институт, который россиянам еще только предстоит освоить», — подчеркнули в ФНП.

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Совместное завещание отличается от личного тем, что супруги могут установить правовые последствия своего волеизъявления в зависимости от очередности смерти в паре. Однако документ утрачивает силу, если кто-то из супругов передумает и составит личное завещание, а также в случае развода.

В основном завещания составляют в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Башкортостане и Челябинской области, рассказали нотариусы.

По словам экспертов, услуга пользуется популярностью у пожилых пар, которые прожили в браке долгое время.