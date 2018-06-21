В России предложили разрешать гражданам самостоятельно выбирать дату свадьбы

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В Госдуму поступил законопроект, который позволит гражданам самостоятельно выбирать дату свадьбы

Сейчас брак регистрируют через месяц после того, как подано заявление в загс. Согласно законопроекту, граждане смогут самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее года со дня подачи заявления.

Авторы проекта отмечают, что сейчас система неудобна для будущих молодоженов и препятствует регулированию загруженности загсов.

Уточняется, что нынешние нормы создают условия для коррупции при государственной регистрации брака. Это происходит из-за большого числа граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, сообщает ТАСС.

Законопроекты
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