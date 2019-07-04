В Адыгее разработали эталонный сценарий традиционной адыгской свадьбы

Авторами сценария выступили доктор филологических наук Рая Унарокова, кандидат филологических наук Эльза Хакунова, аспирант АГУ Казбек Нагороков, который также является ведущим свадебных обрядов. Его рекомендуют для использования распорядителями свадьбы, сообщили 4 июля порталу Юга.ру в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований.

По словам собеседника, авторы сценария в мельчайших подробностях расписали все свадебные обычаи и моменты проведения торжества: как к свадьбе готовятся в доме жениха и невесты, как ее забирают из дому, кто и когда перевозит приданное невесты в новый дом. Представлены также старинные песнопения, которые должны исполняться на свадьбах. Подробно описан шуточный обряд ухода бабушки жениха из дома, которая считает, что она якобы становится лишней из-за появления нового члена семьи.

Описывается знакомство невестки со свекровью, как должны вести себя жених и невеста. В сценарии уточняется, что на свадьбе не должны присутствовать родители невесты, а для самих молодых во время свадебного торжества отводится отдельное место, вдалеке от родителей и взрослых гостей.

«Начинается свадебный день с выезда представителей жениха за невестой, потом отвозят ее в дом жениха, к его родственникам для знакомства. Все это сопровождается большим числом обрядов. Жених и невеста встречаются в ЗАГСе, потом следуют в мечеть. Продолжается свадьба праздничным застольем, где также проводится ряд завершающих обрядов», — рассказали в АРИГИ.

В ближайшем времени на базе учреждения будет организовано обучение для распорядителей традиционной черкесской свадьбы. Кроме того, планируется съемка постановочного фильма с полной церемонией ее подготовки и празднования.