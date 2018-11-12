В Адыгее 15 ноября объявили днем без разводов

В Адыгее 15 ноября перестанут принимать заявления о разводе и организуют консультацию психологов

Отделы ЗАГС Республики Адыгея проведут акцию «День без разводов».

«В этот день парам, решившим подать заявление на развод, будет предложено примирение. Также в этот день не будет производиться государственная регистрация расторжения брака», — отметили в управлении записи актов гражданского состояния республики.

В ведомстве порталу Юга.ру пояснили, что практику проведения данных акций ввели в этом году. День без разводов организуют ежеквартально, акция 15 ноября пройдет в четвертый раз.

«Сокращение количества разводов является одним из приоритетных направлений деятельности отделов. Комплексная работа уже дает свои результаты. В этом году отмечается уменьшение числа разводов, поэтому в следующем мы также планируем проведение подобных акций», — рассказала порталу Юга.ру руководитель управления ЗАГС республики Саида Кошко.

В Адыгее за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 1 тыс. 206 разводов, что на 41 меньше, чем за аналогичный период 2017 года. За это же время число бракосочетаний составило 1 тыс. 813.