Пляжи Анапы после шторма покрылись мусором. На его уборку уйдет 3-4 дня

Городские службы Анапы расчищают пляжи курорта от мусора, который выбросило на берег после шторма

Массовый выброс мусора произошел 12-13 февраля после сильного шторма, который длился около недели и доходил до 12 баллов. Сейчас волны стихают.

«Бытовые отходы и обломки деревьев покрыли территорию от Центрального пляжа до Витязевских дюн. В зимнее время такие "дары" море преподносит регулярно, но в этот раз оно было особенно щедрым», — сообщили в мэрии города.

Последствия стихии ликвидируют рабочие МУП «Объединение курортных услуг». Предприятию пришлось задействовать все силы: более 30 человек и специализированную технику. Крупный мусор собирают тракторами и грейдерами, мелкий — вручную.

Весь мусор планируется убрать в течение 3-4 дней, добавили в мэрии.