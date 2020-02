Пляжи Анапы после шторма покрылись мусором. На его уборку уйдет 3-4 дня

View this post on Instagram

Анапские пляжи очищают от массового выброса мусора ⠀ В результате мощного шторма на пляжах курорта произошел массовый выброс мусора. Последствия стихии ликвидируют рабочие МУП "Объединение курортных услуг". ⠀ Бытовые отходы и обломки деревьев покрыли территорию от Центрального пляжа до Витязевских дюн. В зимнее время такие «дары» море преподносит регулярно, но в этот раз оно было особенно щедрым. ⠀ Предприятию МУП «ОКУ» пришлось задействовать все силы: более 30 человек и специализированную технику - тракторы и грейдеры. Обещают, что весь мусор будет убран в течение 3-4 дней. ⠀ #admanapa