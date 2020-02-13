Пляжи Анапы после шторма покрылись мусором. На его уборку уйдет 3-4 дня
Городские службы Анапы расчищают пляжи курорта от мусора, который выбросило на берег после шторма
Массовый выброс мусора произошел 12-13 февраля после сильного шторма, который длился около недели и доходил до 12 баллов. Сейчас волны стихают.
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«Бытовые отходы и обломки деревьев покрыли территорию от Центрального пляжа до Витязевских дюн. В зимнее время такие "дары" море преподносит регулярно, но в этот раз оно было особенно щедрым», — сообщили в мэрии города.
Последствия стихии ликвидируют рабочие МУП «Объединение курортных услуг». Предприятию пришлось задействовать все силы: более 30 человек и специализированную технику. Крупный мусор собирают тракторами и грейдерами, мелкий — вручную.
Весь мусор планируется убрать в течение 3-4 дней, добавили в мэрии.
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Анапские пляжи очищают от массового выброса мусора ⠀ В результате мощного шторма на пляжах курорта произошел массовый выброс мусора. Последствия стихии ликвидируют рабочие МУП "Объединение курортных услуг". ⠀ Бытовые отходы и обломки деревьев покрыли территорию от Центрального пляжа до Витязевских дюн. В зимнее время такие «дары» море преподносит регулярно, но в этот раз оно было особенно щедрым. ⠀ Предприятию МУП «ОКУ» пришлось задействовать все силы: более 30 человек и специализированную технику - тракторы и грейдеры. Обещают, что весь мусор будет убран в течение 3-4 дней. ⠀ #admanapa
Как писали Юга.ру, волонтеры Гринписа за один месяц нашли полтонны пластика на побережьях Черного и Азовского морей. Больше всего пластика было в виде одноразовых товаров и упаковки. На Черном море доля одноразового пластика доходит до 68%, на Азовском море — до 90%. Главным загрязнителем побережья Черного моря оказался пенопласт, Азовского — бутылки.
По данным другого исследования организации, в топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей городских берегов попали: окурки, упаковки от продуктов, пластиковые крышки, стаканчики, провода, фасовочные пакеты и др.
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