В Сочи появится музей морского мусора

Музей откроется на территории Эколого-биологического центра им. С.Ю.Соколова. Там представят отходы, собранные в море и на побережье. Это будет приурочено к молодежной экологической акции «Мы за чистоту морей», которая пройдет в музее 30 и 31 октября. Организует мероприятие международный экологический фонд «Чистые моря».

Там отметили, что в Сочи реализуют проект EMBLAS+. Основана его задача — проведение мониторинговых исследований экологического состояния Черного моря. В 2019-2020 годах запланирована серия молодежных экологических акций по мониторингу состояния береговой зоны, передает «Интерфакс».