В Сочи появится музей морского мусора
В рамках празднования Международного дня Черного моря в Сочи появится музей морского мусора
Музей откроется на территории Эколого-биологического центра им. С.Ю.Соколова. Там представят отходы, собранные в море и на побережье. Это будет приурочено к молодежной экологической акции «Мы за чистоту морей», которая пройдет в музее 30 и 31 октября. Организует мероприятие международный экологический фонд «Чистые моря».
Там отметили, что в Сочи реализуют проект EMBLAS+. Основана его задача — проведение мониторинговых исследований экологического состояния Черного моря. В 2019-2020 годах запланирована серия молодежных экологических акций по мониторингу состояния береговой зоны, передает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, волонтеры Гринписа нашли полтонны пластика на побережьях Черного и Азовского морей. Больше всего пластика было в виде одноразовых товаров и упаковки. На Черном море доля одноразового пластика доходит до 68%, на Азовском море — до 90%. Главным загрязнителем побережья Черного моря оказался пенопласт, Азовского — бутылки.
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