В Сочи пойдет очень сильный снег

Краснодарский край

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МЧС Кубани предупредило о сильном снегопаде в Сочи с 13 февраля

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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие 1-3 часа и до конца дня в предгорной и горной зоне курорта ожидается очень сильный снег.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем в Сочи воздух прогреется до 5 °С, ночью — до 3 °С. Наиболее сильные осадки пройдут утром.

Кроме того, в горах Сочи до вечера 14 февраля выше 1 тыс. метров лавиноопасно. Также в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно.

Напомним, накануне мэрия Сочи предупредила жителей о дождях, переходящих в мокрый снег. В целом по краю к концу рабочей недели потеплеет до 11 °С.

Погода Сочи Стихийные бедствия

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