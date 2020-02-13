В Сочи пойдет очень сильный снег

МЧС Кубани предупредило о сильном снегопаде в Сочи с 13 февраля

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие 1-3 часа и до конца дня в предгорной и горной зоне курорта ожидается очень сильный снег.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем в Сочи воздух прогреется до 5 °С, ночью — до 3 °С. Наиболее сильные осадки пройдут утром.

Кроме того, в горах Сочи до вечера 14 февраля выше 1 тыс. метров лавиноопасно. Также в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно.