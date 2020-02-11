На Кубани потеплеет до 11 °С, но кое-где еще будет идти снег

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 11 по 13 февраля

По данным гидрометцентра Кубани, 13 февраля в регионе прогнозируют дожди и мокрый снег. В горах выпадет снег. Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Днем 14 февраля без осадков. Ночью похолодает до -3…+2 °С, в ночь на 14 февраля в юго-восточных предгорьях столбики термометров опустятся до -2…-7 °С.Днем будет 4-9 °С, в среду местами потеплеет до 11 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

На Черноморском побережье пройдут дожди. Ночные температуры — 1-6 °С, днем будет 4-9 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Краснодаре в среду и четверг будет дождливо. Ночью столбики термометров будут на ометках около 0 °С, днем воздух прогреется до 7 °С. Ветер 3-4 м/с. Уже в пятницу в краевом центре синоптики предрекают солнечную погоду.