В Сочи снова прогнозируют дожди, грозы и снегопад

Краснодарский край

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В Сочи с вечера 12 февраля прогнозируют сильные дожди и снег

По данным пресс-службы мэрии Сочи, в течение суток с 18:00 на курорте будут дожди, переходящие в мокрый снег. В предгорьях и горах сильный снегопад, на дорогах гололедица. Местами возможна гроза, налипание осадков на провода и деревья, а также ухудшение видимости. Порывы ветра могут достигать до 14 м/с.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, и заранее принять все необходимые меры предосторожности. Водителям рекомендовали воздержаться от выезда на личном транспорте, а в случае необходимости оснастить его зимней резиной. Кроме того, не рекомендуется оставлять машины в местах, где они могут помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, в Краснодарском крае 11-12 февраля ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 28 м/с. В целом к концу рабочей недели в регионе потеплеет до 11 °С.

Погода Сочи

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