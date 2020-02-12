В Сочи снова прогнозируют дожди, грозы и снегопад

По данным пресс-службы мэрии Сочи, в течение суток с 18:00 на курорте будут дожди, переходящие в мокрый снег. В предгорьях и горах сильный снегопад, на дорогах гололедица. Местами возможна гроза, налипание осадков на провода и деревья, а также ухудшение видимости. Порывы ветра могут достигать до 14 м/с.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, и заранее принять все необходимые меры предосторожности. Водителям рекомендовали воздержаться от выезда на личном транспорте, а в случае необходимости оснастить его зимней резиной. Кроме того, не рекомендуется оставлять машины в местах, где они могут помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру 112.