В Крыму арестовали владельца «Тайгана» по делу об укушенной львом туристке. Из-за неявки в суд в день, когда его вызвали решать судьбу парка в Минэкономразвития

В июле 2018 года следователи начали проверку после сообщения о том, что во время экскурсии 46-летнюю посетительницу «Тайгана» укусил за кисть лев, пока она фотографировалась с ним. Владелец парка заявлял, что пострадавшая в момент происшествия была пьяна, что крайне раздражающе действует на хищников.

После проверки возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В суд его передали в начале ноября 2019 года. В СК отметили, что у женщины начались осложнения здоровья из-за травмы, при этом «учредитель парка не предпринял мер для организации своевременного оказания квалифицированной врачебной помощи, ограничившись лишь привлечением лица, не имеющего специального медицинского образования».

3 февраля Белогорский районный суд заключил Зубкова под стражу на два месяца из-за того, что он нарушил ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Крыминформ». В частности, в пресс-службе парка пояснили, что в день судебного заседания Зубков был на совещании в Министерстве экономического развития в Москве. Туда его вызвали, чтобы обсудить на высшем уровне вопросы функционирования парка. В ведомстве сообщили, что после встречи стороны — власти Крыма и руководство «Тайгана» — выразили готовность к конструктивному диалогу.