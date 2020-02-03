В Крыму арестовали владельца «Тайгана» по делу об укушенной львом туристке. Из-за неявки в суд в день, когда его вызвали решать судьбу парка в Минэкономразвития
Суд в Крыму заключил под стражу владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова, подозреваемого в оказании небезопасных услуг
В июле 2018 года следователи начали проверку после сообщения о том, что во время экскурсии 46-летнюю посетительницу «Тайгана» укусил за кисть лев, пока она фотографировалась с ним. Владелец парка заявлял, что пострадавшая в момент происшествия была пьяна, что крайне раздражающе действует на хищников.
После проверки возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В суд его передали в начале ноября 2019 года. В СК отметили, что у женщины начались осложнения здоровья из-за травмы, при этом «учредитель парка не предпринял мер для организации своевременного оказания квалифицированной врачебной помощи, ограничившись лишь привлечением лица, не имеющего специального медицинского образования».
3 февраля Белогорский районный суд заключил Зубкова под стражу на два месяца из-за того, что он нарушил ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Крыминформ». В частности, в пресс-службе парка пояснили, что в день судебного заседания Зубков был на совещании в Министерстве экономического развития в Москве. Туда его вызвали, чтобы обсудить на высшем уровне вопросы функционирования парка. В ведомстве сообщили, что после встречи стороны — власти Крыма и руководство «Тайгана» — выразили готовность к конструктивному диалогу.
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Защита Зубкова готовит жалобу на постановление суда, которое его адвокат назвал незаконным передает ТАСС. По словам защитника, Зубкова не извещали о проведении заседания в тот день.
Ранее Ялтинский городской суд вынес решение о запрете предоставлять в парке услугу «прогулка со львами». Также суд запретил допуск граждан, не являющихся персоналом парка, в вольеры к крупным животным, в частности ко львам, тиграм, леопардам, барсам, пумам, рысям, медведям, волкам, росомахам и гиенам.
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