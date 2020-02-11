Депутат Госдумы предложил отрегулировать цены в квартирах экономкласса, чтобы повысить рождаемость в стране

Депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров 11 февраля выступил с идеей зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

Евгений Федоров направил письмо министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса, сообщил RT со ссылкой на текст документа.

Депутат предложил ввести норму, согласно которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках по цене, более чем на 50% превышающей ее себестоимость. При этом себестоимость жилья будет варьироваться, но наценка застройщика станет фиксированной, объяснил Федоров. Это позволит повысить доступность жилья для граждан и повысить рождаемость, уверен парламентарий.

«В Российской Федерации в настоящее время действует несколько программ, направленных на стимулирование рождаемости. Однако одной из основных причин, по которой молодые семьи не спешат заводить детей, является серьезная проблема с доступностью жилья», — пояснил депутат.

Юрист Владимир Шалаев рассказал журналистам, что идея Федорова «сама по себе неплохая», но застройщики не должны терпеть убытки. По словам Шалаева, резкое снижение цены может привести к серьезным потрясениям на жилищном рынке.