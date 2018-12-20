Краснодарские застройщики спрогнозировали рост продаж квартир в новостройках по итогам 2018 года

Заместитель гендиректора по маркетингу в группе компаний АСК Денис Сериков спрогнозировал рост продаж квартир в краснодарских новостройках на 10%

Он сообщил об этом во время выступления на Рождественском саммите в Краснодаре. По его словам, в 2017 году число сделок на первичном рынке достигло 28,8 тыс. единиц. По итогам 2018 года ожидается, что число сделок достигнет 31,6 тысяч.

«При этом, если в 2017 году на крупных и надежных застройщиков приходилось около 43% всех заключенных договоров участия в долевом строительстве, то по итогам 2018 года — 70%. Это говорит о том, что люди выбирают надежных застройщиков. Покупатели готовы немного переплачивать, чтобы избежать рисков. К тому же, у надежных застройщиков, как правило, более высокое качество строительства», — сказал Сериков.

По данным экспертов, объем многоквартирного жилищного строительства Краснодара достигает 5,4 млн кв. метров. Около 32% или 1,7 млн кв. метров — замороженные и проблемные объекты.

В Краснодарском крае работает 181 профессиональный застройщик. Группа компаний АСК занимает четвертое место среди девелоперов региона, компания строит 7% или 366 тыс. кв. метров жилья от общего объема. Сериков подчеркнул, что АСК достраивает два проблемных дома — ЖК «Маршал», который заморозили на начальной стадии до старта строительных работ, и ЖК «Белые паруса», который теперь называется «Фреш».

По прогнозам Серикова, в среднесрочной перспективе число застройщиков в Краснодарском крае сократится на 10-30 компаний, объединятся или уйдут с рынка мелкие застройщики. В Краснодаре прогнозируют сокращение предложений на рынке многоквартирного жилья на 10-20%. Цены на квартиры могут увеличиться на 10-14%, сообщили в пресс-службе АСК.