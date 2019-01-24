Адыгея попала в топ-3 регионов ЮФО с самым дешевым жильем

Федеральное министерство строительства и ЖКХ утвердило новые показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2019 года

Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

По нормативу, в Адыгее средняя рыночная стоимость квадратного метра — 30 тыс. 985 рублей. В регионах ЮФО жилье стоит дешевле только у Калмыкии —30 тыс. 96 рублей. Самые высокие цены оказались в Севастополе — 48 тыс. 844 рубля за квадратный метр.

Исходя из стоимости жилья, будет рассчитываться размер социальных выплат.

Минстрой Адыгеи собирается увеличить темпы строительства жилья в 2019 году. Сейчас в республике строят 142 многоэтажки общей площадью 775 тыс. кв. метров, из них в 2019 году планируют сдать 26 многоквартирных домов общей площадью 145 тыс. кв. метров.

Кроме того, в 2019 году планируется построить 271 тыс. кв. метров под индивидуальное жилищное строительство. Активнее всего застраивают Майкоп и Тахтамукайский район.

По данным проекта RealtyMag.ru, реальная рыночная стоимость квадратного метра жилья в Адыгее значительно выше и составляет около 38 тыс. рублей.

«Все муниципалитеты должны иметь подготовленные площадки для строительства многоквартирных жилых домов. Комитету Адыгеи по архитектуре и градостроительству поручаю контролировать соблюдение целевых показателей по срокам выдачи разрешений на строительство и подключения к инфраструктуре», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.