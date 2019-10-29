В Адыгее стали строить больше жилья

Адыгея

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В Адыгее за восемь месяцев ввели в эксплуатацию 157,4 тыс. кв. метров жилья, что на 36,4% больше, чем в январе-августе прошлого года

По данным республиканского министерства строительства, в 2019 году уже возведен 21 многоэтажный дом. Активнее идет строительство частных домов. За восемь месяцев индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 81,6 тыс. кв. метров — это на 52,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В целом объем строительной деятельности республики увеличились в 1,5 раза и составил 13,6 млрд рублей за восемь месяцев этого года. Рост данного показателя в трехлетней перспективе мы ожидаем также за счет внебюджетных инвестиций, госкапвложений и развития дорожного хозяйства», — отметил министр экономического развития и торговли Адыгеи Анзаур Куанов.

Недвижимость Строительство

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