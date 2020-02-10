В Краснодаре проведут сбор вторсырья

Сбор пройдет 29 февраля с 11:00 до 14:00 на улице Калинина, 368 (пересечение с Тургенева) — на территории бывшего предприятия «КубаньПодшипник».

На переработку можно принести пластиковые бутылки, флаконы из-под бытовой химии, зип-пакеты, пакеты из-под молочных продуктов, почтовые пакеты. Кроме того, на месте сбора примут пленку, бумагу (без чеков), картон, стекло, консервные и алюминиевые банки. Также с собой можно принести ненужные ткань или тюль, которые в дальнейшем повторно используют для шитья экомешков.

Организаторы акции просят подготовить сырье к сдаче: вымыть от органических отходов, высушить и смять. Более подробно об акции можно прочитать в инстаграме экологического движения «Раздельный сбор».