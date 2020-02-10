В Краснодаре проведут сбор вторсырья
В Краснодаре 29 февраля пройдет акция сбора мусора для переработки
Сбор пройдет 29 февраля с 11:00 до 14:00 на улице Калинина, 368 (пересечение с Тургенева) — на территории бывшего предприятия «КубаньПодшипник».
На переработку можно принести пластиковые бутылки, флаконы из-под бытовой химии, зип-пакеты, пакеты из-под молочных продуктов, почтовые пакеты. Кроме того, на месте сбора примут пленку, бумагу (без чеков), картон, стекло, консервные и алюминиевые банки. Также с собой можно принести ненужные ткань или тюль, которые в дальнейшем повторно используют для шитья экомешков.
Организаторы акции просят подготовить сырье к сдаче: вымыть от органических отходов, высушить и смять. Более подробно об акции можно прочитать в инстаграме экологического движения «Раздельный сбор».
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Друзья �� мы все это ждали ���� наша очередная акция сбора вторсырья пройдёт: ⠀ ⏰ 29 февраля с 11:00 до 14:00 ��ул. Калинина, 368 (на территории бывшего «КубаньПодшипник», вход в ворота) ⠀ Спасибо креативному кластеру @koloscc за приглашение провести акцию �� Проект ещё в стадии реализации и организаторы всерьёз заинтересованы в создании локации с ответственным потреблением ♻️ если вы проводите мероприятия, планируете открытие кафе, бара, магазина, студии или есть другие интересные идеи - к проекту еще можно присоединится! ⠀ Вернёмся к акции �� Что можно будет сдать: ⠀ ✅На переработку: ⠀ ПЛАСТИК 1 PET (PETE): - только ПЭТ-бутылки (без крышек). 2 HDPE (PEHD): - флаконы (плотный пластик, часто из-под бытовой химии), ⠀ 4 LDPE (PELD): - зип-пакеты, - пакеты из-под молочных продуктов, - почтовые пакеты (без наклеек и скотча), ⠀ ПЛЕНКА: - стрейч-плёнка, - пупырчатая плёнка, - плотная упаковочная плёнка с блока напитков (см.фото в альбоме). ⠀ 20-22 (PAP) БУМАГА и КАРТОН (неламинированные, без кассовых чеков, салфеток) ⠀ 70-74 (GL) СТЕКЛО, КРОМЕ ОКОН И ЗЕРКАЛ ⠀ 40 (FE) 41 (ALU) КОНСЕРВНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ ⠀ ✅ На повторное использование: ⠀ ТКАНИ для экомешочков. Если у вас без дела лежат отрезы ткани или старая тюль вы можете предать их для пошива экомешочков. ⠀ ❓Как подготовить сырье к сдаче? ��Пэт-бутылку вымыть, просушить и смять. Все остальные флаконы тщательно промыть, просушить и сжать (по возможности). ��Пакеты из-под молочных продуктов так же хорошо промыть и высушить. �� Алюминиевые и железные банки вымыть и смять (консервным ножом удалить основание, после чего банка сминается легко руками). ��Бумагу перебрать, убрать чеки, сложить компактно в стопку, связав или сложив в картонную коробку. Гофрированный картон сдается отдельно от бумаги. Важно отделить бумагу с остатками пищи - мы ее не принимаем (но ее можно отправить в компост). ��Ткани должны быть чистыми и сухими. ⠀ ❗Внимательно изучите фото примеры того, что мы принимаем и полные правила подготовки в альбомах Актуального (кружки под описанием нашего профиля «Принимаем» и «Не принимаем») Продолжение в галерее ⏭
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