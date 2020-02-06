На Дону из-за метели закрыли часть трассы М4. В это же время на Кубани 15 °С
В Ростовской области 6 февраля закрыли часть трассы М4 «Дон» из-за плохой погоды
Ограничение ввели на участке трассы с 881-го по 1000-й км в Тарасовском районе. Дорогу пришлось закрыть в 8:30 из-за наледи и метели.
ГИБДД рекомендует водителям увеличивать дистанцию и боковой интервал и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям. В целом в ведомстве посоветовали отказаться от длительных поездок, пишет РИА «Новости».
Между тем, в Красносулинском районе из-за непогоды на М4 образовалась пробка. Как сообщает «Дон-ТР», затор провоцируют фуры, которые буксуют на подъеме.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в соседнем Краснодарском крае 6 февраля потеплело до 16 °С. Однако в первые выходные февраля синоптики прогнозируют на Кубани 20-градусные морозы.
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