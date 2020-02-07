Полиция Краснодара вернула тираж альманаха moloko plus, в котором пытались найти экстремизм

Полиция вернула тираж журнала о насилии moloko plus, который изъяли во время презентации альманаха в Краснодаре в 2018 году

Напомним, презентация «контркультурного альманаха о насилии» moloko plus проходила в июле 2018 года в культурном центре «Типография». За день до этого волонтера «Типографии» Анастасию Кхухуренко и журналистку издания Софико Арифджанову задержали люди в штатском, которые представились полицейскими. Они заявили, что проверяют некие материалы уголовного дела. В тот же вечер девушек отпустили. Также накануне презентации на Арифджанову и главного редактора moloko plus Павла Никулина напали неизвестные в масках. Они попытались отобрать рюкзак и распылили в лица газовый баллончик.

Во время самого мероприятия в «Типографию» зашли полицейские и заявили, что к ним поступила информация о распространении экстремистской литературы и употреблении наркотиков. Они изъяли весь тираж издания для экспертизы.

Через неделю полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) по факту нападения на журналистов.

В ноябре 2019 года портал Юга.ру направил запрос в краевую полицию с вопросами о ходе дела. Спустя несколько дней пресс-служба ведомства ответила, что полиция не смогла установить лиц, причастных к нападению, из-за чего расследование дела приостановили. Кроме того, в МВД сообщили, что судебная лингвистическая экспертиза не обнаружила в издании экстремистского содержания. В связи с этим в возбуждении уголовного дела, по которому тогда проводилась проверка, отказали.



7 февраля краснодарский адвокат Алексей Аванесян на своей странице в фейсбуке рассказал, что полиция вернула тираж альманаха. Судя по публикации, с ним в УВД по Западному внутригородскому округу находились Арифджанова и Никулин.

«Только что вернули. Крамолы, естественно, в книжках не нашли, но нервы изрядно нам потрепали», — добавил адвокат.